Sommerempfang 2024 der Bergischen IHK Launiger Abschluss eines Abends ernster Worte

Henner Pasch war zuvor in seiner Rede in vielen Punkten ähnlich deutlich geworden. Lokale Dauerbrenner-Themen wie konjunkturelle Entwicklung, Ausbildung, Fachkräftemangel, die Standstreifen-Diskussion auf der Autobahn 3 oder das Chaos um den Ausbau des Fernwärme-Netzes in der Elberfelder Innenstadt erwähnte er nur am Ende als Randaspekt. Stattdessen stellte der IHK-Präsident das Grundgesetz in den Mittelpunkt. „Mir war es wichtig, es zu ehren und unserer Politikerinnen und Politiker an das Grundgesetz und seine unglaubliche Güte zu erinnern.“