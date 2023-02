Lokalpolitiker tagten in Remscheid-Lennep So soll es mit den DOC-Flächen weitergehen

In den Reaktionen der Politik spiegelte sich zum Teil die Sorge, dass dem Rat das Verfahren irgendwann aus der Hand genommen wird und am Ende nur noch die Architekten entscheiden, was gemacht wird. Der umstrittene Architektenwettbewerb für den Ebert-Platz wirkt da immer noch nach. „Wir können wir sicher stellen, dass so was nicht wieder passiert“, wollte Bettina Stamm (Echt) wissen.