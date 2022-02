Sturmtief Ylenia über Remscheid : So reagiert der Krisenstab auf die Sturmwarnung

So reagiert der Krisenstab auf die Sturmwarnung

Remscheid Auf eine landesweite Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes, die bis einschließlich Freitag gilt, reagiert der Krisenstab der Stadt wie folgt.

(red) Für Donnerstag hat das Land Unterrichtsausfall angeordnet. Falls dennoch Kinder in die Schule kommen, ist dort eine Betreuung sichergestellt.

▷ Der Busverkehr zur Schülerbeförderung findet nicht statt. Die Stadt appelliert dringend an alle Eltern, Kinder, die sonst Betreuungs-Einrichtungen besuchen, möglichst zu Hause zu betreuen.

▷ Für alle städtischen Kitas ist am Donnerstag ein Notdienst sichergestellt. Der Regelbetrieb wird voraussichtlich am Freitag wieder aufgenommen. Bei Kitas anderer Träger müssen sich die Eltern mit diesen vorab in Verbindung setzen.