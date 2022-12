Arbeiten in Remscheid Cragg-Skulptur kehrt nach Lennep zurück

Lennep · In einer Gemeinschaftsaktion von Mitarbeitern des Büros Tony Cragg, dem Logistikunternehmen Niesen, dem Tiefbauunternehmen Cahore und den Technischen Betrieben wird am Dienstag, 20. Dezember, die Cragg-Skulptur am Lenneper Munsterplatz wieder eingebaut.

15.12.2022, 14:44 Uhr

Die Skulptur des Künstlers Tony Cragg ist bald wieder auf dem Munsterplatz zu bewundern. Foto: Jürgen Moll