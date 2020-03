Run auf die „Helferlein-Karte“ der Stadt : Sieben Remscheider aus der Quarantäne entlassen

Remscheid Wie die Stadt Remscheid mitteilt, wurden im Stadtgebiet 33 Menschen positiv auf die Corona-Erkrankung getestet. Die gute Nachricht: Sieben Personen konnten als genesen aus der angeordneten Quarantäne entlassen werden.

Zurzeit befinden sich 200 Remscheider in angeordneter häuslicher Quarantäne.Die Stadt weist darauf hin, dass die Dunkelziffer der sogenannten „begründet verdächtigen Menschen“ nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereits bedeutend höher sein dürfte.

Gute Nachrichten meldet die Stadt zudem von „vielen Menschen“, die ehrenamtlich – unter Umständen auch für mehrere Personen – einkaufen gehen. Diesen Personen bekommen ab der kommenden Woche eine „Helferlein-Karte“ ausgestellt, mit der sie belegen können, nicht etwa für sich selbst, sondern für ältere Menschen unterwegs zu sein. Über 100 Freiwillige haben der Stadt zufolge in den letzten Tagen die „Helferlein-Karte“ angefragt, die im Laufe der kommenden Woche mit der Post verschickt wird. Wer Interessedaran hat, ebenfalls die Karte zu erhalten und für Senioren einkaufen zu gehen, kann sich telefonisch unter 0 21 91/46 45 351 oder per E-Mail an seniorenhotline@remscheid.de melden.