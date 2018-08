Sicherheitspersonal im Remscheider Freibad

Remscheid Ob im Freibad oder Ämterhaus – Erfahrung mit Security ist in Remscheid positiv. Entlastung für Rettungsschwimmer.

Anders sieht das in der Nachbarstadt Solingen aus: Zwei Vorfälle gab es in den vergangenen Tagen. Im Freibad Ittertal gingen laut Polizei Mitglieder einer Großfamilie auf andere Badegäste los. Auslöser sei das Verhalten eines Mannes aus der Großfamilie gewesen, der ein weinendes Kleinkind immer wieder unter Wasser gedrückt habe. Als eine 27-jährige Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, sei sie angegangen, beschimpft und bespuckt worden. Eine 17-jährige Freibadbesucherin habe das Geschehen mit ihrem Smartphone gefilmt. Als die Großfamilie das bemerkte, soll sie mehrfach ins Gesicht geschlagen und an den Haaren zu Boden gezogen worden.