Sexueller Missbrauch in Remscheid „Der Fall zeigt, was man Kinderseelen antun kann“

Damit ging die Kammer über die sechs Jahre hinaus, die zuvor die Staatsanwältin gefordert hatte. „Wir haben nicht den leisesten Zweifel daran, dass sich die Taten so zugetragen haben“, so der Vorsitzende Richter Holger Jung, der sich in seiner Urteilsbegründung mit deutlichen Worten an den Angeklagten wandte: „Der Fall zeigt, was man Kinderseelen antun kann.“