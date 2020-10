Sexueller Missbrauch eines Kindes : Anklage gegen 32-jährigen Remscheider erhoben

Remscheid Gegen einen 32-Jährigen aus Remscheid ist Anklage wegen schweren Kindesmissbrauchs erhoben worden. Er soll seine Taten aufgenommen und über die Social-Media-Plattform Instagram verbreitet haben, berichtete ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Freitag.

Der Mann soll sich an einem zur Tatzeit Achtjährigen vergangen haben. Die Ermittlungen waren durch Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes (BKA) in Gang gekommen. Das BKA war wiederum von US-amerikanischen Behörden informiert worden, an die sich das zu Facebook gehörende Unternehmen gewandt hatte.