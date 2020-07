Übergriffe auch in der Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen : Sexuelle Nötigung: Mann muss dauerhaft in die Psychiatrie

Übergriffe auch in der Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen

Remscheid Das Wuppertaler Landgericht hat einen 54-jährigen Würzburger, der im Juli und im November 2018 eine Pflegerin einer geschlossenen Station im Tannenhof sexuell genötigt und eine weitere Pflegekraft gewürgt haben soll, dauerhaft in die forensische Psychiatrie eingewiesen.

In der Beweisaufnahme waren weitere Übergriffe bekanntgeworden. Auch in anderen Einrichtungen hatte der 54-Jährige immer wieder Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen sexuell genötigt. Nachdem er kurz nach seinem Einzug den Heimleiter eines Seniorenstifts geohrfeigt hatte, war er erneut im Tannenhof untergebracht worden. Der Beschuldigte steht seit Jahren unter gesetzlicher Betreuung, derweil schreitet sein psychischer Verfall fort. Auch auf einer Männerstation sei mit aggressiven Ausbrüchen zu rechnen – der Kammer blieb keine Wahl, als die dauerhafte Unterbringung im Maßregelvollzug.

„Es tut mir in der Seele weh, dass ich so alternativlos bin“, sprach Verteidiger Guido Wacker die eigentliche Tragik dieses Sicherungsverfahrens an. Sein Mandant sei ein „System-Sprenger“, also jemand, auf den das Betreuungssystem nicht ausgerichtet sei. Diverse Altenheime, die geschlossene Psychiatrie und sogar eine auf Korsakow-Erkrankte spezialisierte Einrichtung seien mit dessen Unterbringung überfordert gewesen und an die Grenzen des Machbaren gestoßen. Um Mitarbeiterinnen und Patientinnen zu schützen, war der 54-Jährige seit Jahren in immer neuen Einrichtungen und von dort wieder im Tannenhof untergebracht worden.