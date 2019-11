Überfall in Remscheid : Seniorin wehrt sich gegen Handtaschenraub

Überfall in Remscheid

Hasten (red) Am Mittwoch kam es gegen 10.20 Uhr zu einem Raubversuch auf der Trasse des Werkzeugs in der Nähe der Hastener Straße. Das Opfer, eine 86-jährige Remscheiderin, war auf dem Weg zum Einkaufen, als sie einen unbekannten Mann hinter sich in ihre Richtung laufen hörte. Der Mann versuchte der Frau ihre Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte sie zu Boden und verteidigte sich und ihre Tasche. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Die Remscheiderin wurde von einer Passantin versorgt. Sie erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Eine Personenbeschreibung konnte nicht gegeben werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter Telefonnummer 0202/284-0 gegeben werden.