Senioren in Remscheid abgezockt : Betrüger erbeuten knapp 100.000 Euro

Remscheid Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben und von arglosen Bürgern Wertgegenstände erschwindeln.

Im konkreten Fall ergaunerten die Täter am Dienstag, 22. Oktober, von einer 90-jährigen Frau aus Remscheid deren Ersparnisse. Sie brachten sie in langen Telefonaten dazu, einen Beutel mit Geld bereitzustellen, um diesen durch einen Kurier abholen zu lassen. Das gutgläubige Opfer händigte eine Tasche mit 10.000 Euro Bargeld aus. In einem anderen aktuellen Fall vom Mittwoch, 23. Oktober, händigte ein älteres Ehepaar (80 und 85 Jahre) ebenfalls eine Geldkassette mit Bargeld aus. Sie wurden angewiesen, die Kassette mit Bargeld vor die Tür zu stellen, um die vermeintlichen Einbrecher anzulocken und diese auf frischer Tat festnehmen zu können. Die Ehefrau sah noch einen kleinen jungen Mann, wie dieser die Kassette an sich nahm und floh. Die Schadenssumme in diesem Fall liegt bei 19.500 Euro.