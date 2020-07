Kindeswohl : Selbstbewusstsein ist der beste Schutz

Zur Prävention vor Missbrauch gehört, dass Kinder mitbestimmen dürfen über das, was in ihrem Umfeld passiert. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Remscheid In den Kindertagesstätten gibt es Fachkräfte, die wissen, wie man sich beim Verdacht auf Missbrauch verhält. Bei überfordertem Personal ist Kollegialität fehl am Platz. Kinder werden zur Teilhabe und Mitsprache ermuntert.

Der Mord an einem kleinen Mädchen in einer Kindertagesstätte in Viersen Anfang Juni hat viele Menschen aufgeschreckt. Wie kann das möglich sein, dass eine Erzieherin so eine Tat begeht? Welche Schutzmechanismen haben dort versagt?

In Remscheid gibt es einen klaren Katalog an Maßnahmen, wie das Team auf schwierige Kolleginnen und Kollegen reagieren soll. „Gewalt von Mitarbeitern gegenüber Kindern ist nicht zu tolerieren“, sagt Peter Nowack, Leiter des Jugendamtes Remscheid. Sollte eine Erzieherin oder ein Erzieher sich aggressiv gegenüber Kindern verhalten, sie anbrüllen oder in den Arm zwicken, so darf es keine falsche Rücksichtnahme gegenüber der Kollegin geben, nach dem Motto, sie habe nur einen schlechten Tag.

Info Kinder haben eigene Rechte Respekt Lange Zeit galt die Anerkennung der Rechte von Kindern als unwichtig. Mit der UN-Kinderrechtskonvention 1989 änderte sich dies grundlegend. Kinder sollen als Person ernst genommen und respektiert werden. Wenn Erwachsene eine das Kind betreffende Entscheidung treffen, müssen die Kinder ihrem Alter und ihrer reife gemäß einbezogen werden.

„In diesen Momenten greift sofort die Hierarchie“, sagt Nowack. Die Leitung sei gefordert, das Fehlverhalten zu besprechen mit der klaren Zielsetzung, unverzüglich ein anderes Auftreten zu bewirken. „Wenn das nicht möglich sein sollte, gibt es arbeitsrechtliche Konsequenzen“, sagt Nowack. Die Fachkraft wird suspendiert, abgemahnt und entlassen. Das Kindeswohl steht über allem.

Das gilt auch in den Situationen, in denen Kinder mit blauen Flecken oder in einem vernachlässigten Zustand in die Einrichtung kommen. Laut Peter Nowack gibt es in den Kindertagesstätten Erzieher, die geschult sind und wissen, wie sie bei Verdacht auf Missbrauch zu handeln haben. Ein Gespräch mit den Eltern steht dabei an erster Stelle. Ziel sei herauszufinden, ob die Erziehungsberechtigten überfordert sind.

„Wir vermitteln gerne Hilfen“, sagt Nowack. Das reicht von der Schuldnerberatung bis zum Gespräch bei der Psychologischen Beratungsstelle. Sollte aber der körperliche und psychische Zustand des Kindes auf Missbrauch hindeuten, kann es ganz schnell gehen. „Dann wird innerhalb eines Vormittags geklärt, ob das Kind aus der Familie genommen werden muss“, sagt Nowack. Mit Fortbildungen werden die Erzieher*innen in ihrer Sensibiltät geschult, um in solchen Situationen frühzeitig und angemessen zu handeln.

„Der beste Schutz für die Kinder ist ein starkes Selbstbewusstsein“, sagt Nowack. Idealerweise werden die Kinder so früh wie möglich dazu ermuntert, ihre Bedürfnisse und Gefühle zu äußern. Sie sollen mitbestimmen, was in ihrem Umfeld passiert.

Zum Beispiel beim Mittagessen. Soll ein Kind Brokkoli essen, obwohl es keinen Brokkoli mag? „Nein“, sagt Nowack. Die Zeiten sind vorbei, in denen gegessen werden muss, was auf den Teller kommt. Es sei eine Frage der Verhandlung, ob es eine Alternative zu Brokkoli gibt.

„Kinder dürfen sich auch beschweren“, sagt der Jugendamtsleiter. Es sei völlig in Ordnung, wenn ein Kind es ablehnt, sich von einer bestimmten Erzieherin wickeln zu lassen. Es soll keine strengen Regel geben, dass derjenige wickelt, der gerade in der Nähe ist und Zeit hat. Es sei in diesen Situationen wichtig, dass sich die Erzieher zurücknehmen und die Bedenken des Kindes ernst nehmen.

Jedem Nein des Kindes soll auf Augenhöhe begegnet werden. Das Team stehe vor der nicht immer leichten Aufgabe, die Situation so zu regeln, dass das Kind sich in seinen Bedürfnissen nicht übergangen fühlt.