Angebot in Remscheid : „Faszination Schach“ im Allee-Center

Sebastian Siebrecht mit Kindern bei den Schachtagen 2017. Foto: Sebastian Siebrecht

Schon 2017 war das bundesweite Event auch in Remscheid ein voller Erfolg.

„Ran an die Bretter“ heißt es ab heute wieder in der Innenstadt: Zum zweiten Mal seit 2017 lockt der Essener Großmeister Sebastian Siebrecht (46) mit der Veranstaltung „Faszination Schach“ vor allem Kinder und Jugendliche eine Woche lang ins Allee-Center. Nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz um 10 Uhr startet ein vielfältiges Programm.

„Es sieht vor, dass wir auch an den kommenden Tagen immer um diese Zeit mit einem bunten Parcours für Kindergruppen und Schulklassen loslegen“, sagt Siebrecht, der sich seit 2008 Großmeister nennen darf und diesen höchsten vom Weltschachbund verliehenen Titel auch auf Lebenszeit behalten wird. Sich auf den Lorbeeren auszuruhen genügte dem internationalen Meister, der viele Jahre quer durch Europa für verschiedene Vereine antrat, indes nicht: „Ich wollte meine Passion weitergeben, weil ich davon überzeugt bin, dass kein anderer Denksport die Konzentrationsfähigkeit so sehr fördert wie Schach.“

Also entwickelte er die inzwischen mit einem Kulturpreis ausgezeichnete Initiative „Faszination Schach“. Ein facettenreiches Event, mit dem der erfolgsverwöhnte Großmeister seit 2012 durch deutsche Städte tourt und das über 1000 Jahre alte Königsspiel einem breiten Publikum in großen Einkaufszentren präsentiert. So auch im Allee-Center, wo Siebrecht bereits vor drei Jahren herzlich willkommen war und für Begeisterung sorgte. Dieses Ziel verfolgt er auch in den kommenden Tagen und lässt sich dabei unter anderem von der mehrfachen deutschen Jugendmeisterin und Bundesliga-Spielerin Anna Endress unterstützen. Dafür wird sich die Mainzerin am morgigen Dienstag und am Donnerstag ab 16:30 Uhr für Simultan-Partien bereit halten.

Ein anderer prominenter Bundesligist aus der Schach-Szene steht bereits am Montag ab 16:30 Uhr erwartungsvoll am Brett: Wer mag, kann sich dann gegen Fide-Meister und Bundesligist Fatih Baltic erproben, der wie Endress als Simultan-Player antreten wird. Am Freitag wird diesen Part die prominente rumänische Schachspielerin und Großmeisterin Carmen Voicu-Jagodzinsky übernehmen.

Auch Siebrecht selbst wird immer wieder sein Können unter Beweis stellen. Los geht es damit schon heute in der täglichen Show-Time am Nachmittag beim Wettkampf „Schlag den Großmeister“. Dabei wird der auch physisch eindrucksvolle Zwei-Meter-Mann ab 16 Uhr Besuchern jeden Alters beim Handicap- und Konditions-Blitzschach die Chance geben wird, sich gegen ihn zu profilieren. Eine zweite Chance dieser Art wird es am Donnerstag gleichfalls um 16 Uhr geben und eine dritte am Samstag um 14 Uhr. Darüber hinaus wird Siebrecht via Internet-Schach Weltklassepartien „live“ ins Center holen und das preisgekrönte Lehrprogramm „Fritz und Fertig“ vorstellen. Am Mitwoch und Freitag wird er zudem den beiden örtlichen Schachvereinen SW Remscheid und SF Lennep mit ihrem Trainer Holger Freiknecht die Gelegenheit geben, am Nachmittag ihre Trainingsangebote im Nachwuchsbereich vorzustellen.