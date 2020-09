Schulsport in Remscheid in der Pandemie : Lieber draußen schwitzen als in der Halle

Die neue Sporthalle am Röntgen-Gymnasium (hier ein Archivfoto vom LTG-Training) bietet laut der Stadt mit ihrer Lüftungs-Anlage gute Bedingungen für Indoor-Sport. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Schulen in Remscheid sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie bei der Nutzung der Sporthallen für den Unterricht zurückhaltend.

Wie und wo kann der Schulsport in Zeiten von Corona sicher und ohne Ansteckungsgefahr stattfinden? Fragen zu diesem Themenfeld beschäftigen das Sportamt und das städtische Gebäudemanagement seit dem Schulstart nach dem Sommerferien intensiv. Auch die Schulen haben Klärungsbedarf.

„Viele Schulen gehen mit Vorsicht an das Thema ran“, berichtete der Leiter des Sportamtes, Martin Sternkopf, am Mittwochabend im Sportausschuss. So werde auch an Schulen, die über eine große Halle auf ihrem Gelände verfügen, aktuell vermieden, mit mehreren Klasse gleichzeitig dort Sportunterricht abzuhalten. Das sei bei der aktuellen Wetterlage noch nicht so problematisch, weil die Schulen auf Sportplätze ausweichen können. „Wir haben alle Anlagen für die Schulen freigeben“, sagt Sternkopf.

Und nicht nur die werden für den Sport genutzt. „Wir haben kreative Sportlehrer“, sagte Thomas Benkert. kommissarischer Schulleiter am Lenneper Röntgen-Gymnasium. So wird mit den Schülern der unteren Klassen der Spielplatz an der Röntgenstraße gleich gegenüber der Schule für sportliche Aktivitäten genutzt. Andere Gruppen schwitzen wiedrum im benachbarten Röntgen-Stadion. „Unsere Schüler sind noch nie so viel gelaufen wie aktuell“, sagt Benkert.

Weil der Ort für den Sport oft spontan entschieden wird, wurde ein Link auf der Schulseite eingerichtet, der anzeigt, wo die jeweilige Klasse gerade aktiv ist. So weiß Benkert immer, wo seinen Schüler gerade sind. Für Schlechtwetter-Phasen in Herbst und Winter ist der Plan, die 2018 eröffnete Dreifach-Sporthalle mit zwei Klassen zu nutzen, so kann der Mittelteil noch frei bleiben. Der Stundenplan am RöGy ist so angelegt, dass dies kaum zu Konflikten führt. Aktuell nutzt jeweils immer nur eine Klasse die Halle, auch wenn die Stadt der Halle nach Überprüfung wegen ihrer modernen Außenlüftungs-Anlage die volle Nutzungsmöglichkeit bescheinigt hat.

Nicht überall sind die Voraussetzungen so gut wie am RöGy. Martin Ebert, Sportlehrer in der Dependance der Hauptschule Hackenberg an der Wilhelmstraße, berichtete im Ausschuss, dass er die Sporthalle nur mit einer kleiner Gruppe von maximal zehn bis zwölf Schülern nutzt. In voller Klassenstärke (25 bis 26 Kinder) sei ihm das zu riskant. Um einen besseren Luftaustausch zu ermöglichen, werden die Türen zur Halle während des Unterrichts offen gelassen. Das Ausweichen auf Außenplätze sei aus organisatorischen Gründen schwierig. Der nächste Sportplatz liegt am Stadtpark, das bedeute einen Fußmarsch von jeweils mehr als zehn Minuten. Ein Grund, warum er für den Sportunterricht auch schon den Schulhof genutzt hat.