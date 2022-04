Schulsport in Remscheid : Der Leistungssport bekommt die Quittung

Remscheid Im Sommer Bundesjugendspiele, mehrmals wöchentlich Sportunterricht – das ist an Schulen eher selten geworden. Schulen beobachten „Trend zu mehr Unsportlichkeit“.

In der durchtrainierten Brust von Jörn Abrahams (27) schlagen zwei Herzen: Als angehender Sportlehrer weiß der gebürtige Remscheider genau, „dass der Sportunterricht heutzutage Rücksicht auf die individuellen Potenziale nehmen muss“. Als Leichtathletik-Trainer beim Leistungsstützpunkt LG Remscheid kommt er nicht umhin, noch eine andere Perspektive einzunehmen: „Meine Aufgabe bei der LG Remscheid ist es, den leistungsorientierten Nachwuchs von drei Trägervereinen zu trainieren. Wie macht man das, wenn der Pool mit leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern immer kleiner wird?“ Damit schlägt Abrahams die Brücke zum Sportunterricht: „Als ich noch ein junger Schüler war, waren die Anforderungen etwas höher.“ Die Ausrichtung des Sportunterrichts, mit den klassischen Leichtathletik-Disziplinen als wichtigem Bestandteil sowie einer gewissen Portion Drill, habe früh auf die Leistungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen abgefärbt und „speziell den Leichtathletik-Vereinen geholfen, ausreichend leistungsbereiten Nachwuchs zu rekrutieren“. Zumal es an den Schulen zusätzlich noch die regelmäßigen Bundesjugendspiele gegeben habe, „die Kinder bereits im Grundschulalter an den sportlichen Wettbewerbsgedanken heranführten“. Ähnlich wie es das Sportabzeichen mache, das viele Schüler zu seiner Zeit in ihren Vereinen oder alternativ an der Schule abgelegt hätten. Wie sehr sich das alles gewandelt hat, konnte Abrahams im Leibniz-Gymnasium in Lüttringhausen beobachten. Dort war der leidenschaftliche Zehnkämpfer, der schon als Kind Athlet der LG Remscheid wurde und bis 2018 als Mehrkämpfer noch erfolgreich auf Bundesebene mitmischte, einige Wochen lang Praktikant – mit Erkenntnissen, die ihm auch in seiner Funktion als Trainer die Augen geöffnet haben: „Man kann offenkundig nicht mehr voraussetzen, dass alle Jungen und Mädchen in ihrem Alltag ausreichend Gelegenheit haben, ihre motorischen Grundfähigkeiten zu trainieren.“ Für den Leistungssport sei das ein Problem, „weil er eine breite Basis an sportlichen Kindern braucht, damit der Nachwuchs an Spitzensportlern gesichert ist“. Das weiß auch Sportlehrer Cornelius Franke (46), dem Abrahams assistiert und der offen konstatiert, „dass wir an den Schulen seit Jahren, und gewiss nicht erst seit der Corona-Pandemie, einen deutlichen Trend zu mehr Unsportlichkeit beobachten“. Dieser Trend schlage „sich am Leibniz-Gymnasium glücklicherweise wenig spürbar nieder“, was womöglich daran liege, „dass Sportförderung und die Teilnahme unserer Schule an Vergleichswettkämpfen bis hin zur Landesebene der Schulleitung und der Fachschaft Sport ein wichtiges Anliegen sind“. Grundsätzlich habe Abrahams aber Recht: „Physische Leistungsfaktoren wie Ausdauer, Kraft, und Schnelligkeit lassen, sicher auch als Folge eines veränderten Freizeitverhaltens, eindeutig nach.“ Gleichzeitig steige die Verletzungsgefahr im Sportunterricht. „Denn wenn Kinder und Jugendliche keine körperliche Grundspannung mehr haben, können sie sich schlechter halten und bewegen.“ Da es inzwischen viele Kinder und Jugendliche mit diesen Defiziten gebe, habe das Schulministerium die Konzepte für den Sportunterricht über die Jahre sukzessiv angepasst. Franke findet das grundsätzlich richtig: „Würde man heute noch so unterrichten wie vor 20 oder 30 Jahren, würde das viele Kinder überfordern.“ Das berge dann nicht nur das Risiko von Verletzungen, sondern führe auch zu Frustration – „mit dem drohenden Resultat, dass die Lust am Sport und an der Bewegung schon in jungen Jahren dauerhaft dahin ist“. Daher begrüße er es als Sportpädagoge, „dass wir heute nicht mehr nur die reine sportliche Leistung bewerten müssen, sondern mit viel individuellem Spielraum auch andere Kriterien wie Motivation, Kampf- und Teamgeist oder die persönliche Leistungssteigerung einfließen lassen dürfen“. Gut sei aus pädagogischer Sicht zudem, dass neue Stilrichtungen wie BallKoRobics oder Ultimate Frisbee im Sportunterricht Platz gefunden haben: „So können Kinder und Jugendliche, die bei den leistungsorientierten Sportarten eher nicht mithalten könnten, durch Kreativität oder eine ausgefallene Choreografie glänzen.“ Als aktiver Wettkampfsportler verstehe er jedoch auch die Sorgen leistungsorientierter Trainer: „Es ist verständlich, dass sie über diese Entwicklungen im Sportunterricht nicht glücklich sind.“ Verständlich sei ebenso der Unmut der „echten Sportskanonen“ unter den Schülern: „Ich weiß, dass manche Schüler ihre Noten und die Beurteilungskriterien nicht nachvollziehen können“. Für die im klassischen Sinne sportlichen Kinder und Jugendlichen sei es daher umso wichtiger, „dass sie über das Sportabzeichen als integralem Bestandteil des Sportunterrichts ihre Sportlichkeit klar unter Beweis stellen können“. Die turnusmäßige Abnahme dieses Abzeichens und besser noch die Rückkehr zur jährlichen Ausrichtung von Bundesjugendspielen an allen Schulen – das wäre auch im Sinne von Trainer Abrahams: „Wenn das ein Comeback hätte und wir als LG Remscheid dann noch zu den Bundesjugendspielen eingeladen würden, könnten wir vor allem in den unteren Jahrgangsstufen frühzeitig Talente erkennen und gezielt ansprechen.“ Der leistungsorientierten Leichtathletik könnte das einen neuen Schub geben – und anderen Sportarten vielleicht auch.