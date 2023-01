Schulleiter des Remscheider Leibniz-Gymnasiums Flötentöne beim Kanzler-Abschied

Wenn Thomas Giebisch (60) an die Bundeswehr denkt, kommen ihm nicht sofort Waffen in den Sinn. Der promovierte Musikwissenschaftler, der auch Mathematik auf Lehramt studiert hat, denkt vielmehr an „ein sinfonisches Blasorchester auf allerhöchstem Niveau, zwei Konzerte pro Woche und ganz viel Musik für einen guten Zweck“.