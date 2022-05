Schüsse in Remscheid : Tatverdächtiger bei Stuttgart geschnappt

Die Polizei hatte nach den Schüssen an der Geibelstraße sofort eine Großfahndung eingeleitet. Foto: Tim Oelbermann

Remscheid Die Polizei hat den Mann, der am 7. Juli 2021 an der Remscheider Geibelstraße seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn angeschossen haben soll, im Rahmen einer Personenkontrolle im Bereich Stuttgart geschnappt, heißt es am Donnerstag.

Der 53-Jährige hatte nach den bisherigen Erkenntnissen auf seine von ihm getrennte Ehefrau und den gemeinsamen Sohn geschossen und den 24-Jährigen dabei schwer verletzt.

Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Schütze und konnte sich dem Zugriff durch die Behörden entziehen. Am Mittwoch konnten Polizeibeamte den Verdächtigen dann festnehmen.