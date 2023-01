Nach Schüssen in Remscheid Acht Jahre Haft für Bayram Ö.

Im Juli 2021 schießt Bayram Ö. in einem Mehrfamilienhaus an der Geibelstraße auf seine Ex-Frau und seinen Sohn (25). Beide werden mit Schusswunden ins Sana-Klinikum eingeliefert, der Sohn hatte sich dazu auch noch durch den Sprung aus dem Fenster auf das Dach eines Autos verletzt. Nach sieben Verhandlungstagen verkündete die Schwurgerichtskammer am Freitag das Urteil: Acht Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung.