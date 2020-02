Schüler aus Remscheid : Bochum statt China

Chinesisch-Lehrerin Christine Du vom Leibniz-Gymnasium mit ihrem EMA-Kollegen Michael Czernik. Foto: Christine Du

Remscheid/Bochum Die China-Reise von EMA- und Leibniz-Gymnasium ist am Corona-Virus gescheitert. Der China-Tag an der Ruhr-Uni Bochum mit etlichen Schülern aus Remscheid fand hingegen wie geplant statt.

Christine Du und Michael Czernik hatten an alles gedacht. Nur mit dem Corona-Virus war nicht zu rechnen. Noch immer können die engagierte Chinesisch-Lehrerin vom Leibniz-Gymnasium und ihr nicht minder engagiertes EMA-Pendant es kaum fassen, dass ein kleiner Erreger die für März geplante große China-Reise von mehr als zwei Dutzend ihrer Schüler verhindert hat. Umso erfreulicher, dass die zwei Lehrkräfte am vergangenen Donnerstag insgesamt 60 Schülern aus der Oberstufe beider Gymnasien wenigstens die Teilnahme an einem China-Tag der Ruhr-Universität Bochum ermöglichen konnten.

„Frau Du war sogar die Organisatorin dieser Veranstaltung“, erklärt Czernik, der Chinesisch seit anderthalb Jahren lehrt. Deutlich länger ist seine Leibniz-Kollegin an der Schüler-Front: „Ich unterrichte in Remscheid schon seit elf Jahren“, erzählt die zweifache Mutter, die mit einem Chinesen verheiratet ist und mehrere Jahre in China gelebt hat. Weil Du indes nicht nur Chinesisch am Gymnasium unterrichtet, sondern auch Dozentin für Fachdidaktik an der Ruhr-Uni ist, kam ihr die Idee zu einem regelmäßigen China-Tag: „An diesem Tag, der alle zwei Jahre stattfindet, sollen Oberstufenschüler die Möglichkeit haben, das Reich der Mitte in Workshops aus einer bestimmten Perspektive neu kennenzulernen.“

Zu diesem Zweck habe es auch in diesem Jahr neun verschiedene Workshops gegeben, „in denen Dozenten der Uni den Schülern entweder die chinesische Sprache oder die Kultur oder die Kunst oder die Politik aus einem anderen Blickwinkel näherbrachten“. Davon hätten nicht nur Schüler aus Remscheid profitiert, sondern auch künftige Abiturienten zweier Schulen in Bochum und Gymnasiasten von einer Schule in Duisburg. Insgesamt seien 150 Schüler vor Ort gewesen. Unter ihnen war auch die 15-jährige Laima Nolten von der EMA: Ihr war es gelungen, einen Platz in dem am meisten begehrten Kalligraphie-Workshop zu ergattern. Sehr gut habe es ihr darin gefallen, betont sie und räumt ein, mit etwas gemischten Gefühlen in den Bus ab Wuppertal nach Bochum gestiegen zu sein: „Momentan denkt man schließlich bei allem, was mit China zu tun hat, automatisch an das Corona-Virus.“ Das habe indes viel „mit der etwas übertriebenen Berichterstattung zu tun, die eine Menge Panik erzeugt, obwohl deutlich mehr Menschen an der Grippe sterben“.

Vor Ort an der Ruhr-Uni habe es dann ohnehin nur Mitarbeiter aus Bochum gegeben und keine frisch angereisten Dozenten aus Fernost. Weshalb es de facto auch kein Infektionsrisiko gegeben habe, sagt Leibniz-Schulleiter Thomas Giebisch und ergänzt, dass sich auch ohne Kenntnis dieser Information im Vorfeld kein besorgtes Elternteil bei ihm gemeldet habe.

So sei es auch an der EMA gewesen, ergänzt Michael Czernik und hofft nun wie seine Leibniz-Kollegin Du, „dass wir die zweiwöchige China-Reise, die wir eine Woche vor den kommenden Osterferien begonnen hätten, im nächsten Jahr zur gleichen Zeit nachholen können“.

Ob das geschehen wird, entscheidet sich nach Angaben seiner fließend Chinesisch sprechenden Kollegin erst nach den Sommerferien. Länger dürfe man allerdings auch nicht warten: „Das liegt an dem Vorlauf von mindestens sechs Monaten, den diese individuell von Herrn Czernik und mir geplante Reise hat.“ Sollte es so sein, „dass nach den großen Ferien die Lage durchsichtiger ist und die Rückkehrmöglichkeiten aus China gesichert sind, werden wir die Reise mit allen Schülern, die darauf hingespart hatten, neu angehen“.

Die Hoffnung auf eine Entspannung der Situation habe sie allemal: Von ihren Schwiegereltern, die in Peking leben, wisse sie, dass es unter den 25 Millionen Einwohnern der Stadt täglich nur noch zwei bis drei Neuinfektionen gebe. Dennoch befinde sich das ganze Land weiter im Ruhezustand: „Die Menschen verbringen die meiste Zeit daheim.“