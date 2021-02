Schnee in Solingen und Remscheid : Ruhiger Start in den Berufsverkehr

Die Warnungen und der Vorgeschmack am Wochenende haben Wirkung gezeigt: Auf den Straßen in Solingen und Remscheid ist am Montagmorgen gibt es zum Start in den Berufsverkehr nur wenige Unfälle.

Wie die Polizei Wuppertal sagt, ist „relativ wenig los“. Am Morgen gab es lediglich drei Unfälle in den beiden bergischen Städten. Seit Sonntag gab es in Solingen 13 Einsätze, im wesentlichen Blechschäden. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und einmal wurde eine Gefahrenstelle beseitigt. In Remscheid war die Lage sogar noch überschaubarer. Von Sonntag auf Montag waren es ledilich drei Einsätze mit einem Leichtverletzten. Der Winterdienst ist seit der Nacht natürlich im Dauereinsatz.

Im Bahnverkehr gab es am Sonntag einige Probleme, beispielsweise fiel die S1 ab nachmittags komplett aus, auch die S7 war beeinträchtigt. Am Montag läuft es halbwegs nach Plan. In Remscheid haben die BUsse laut Auskunft der stadtwerke zwischen zwei und fünf Minuten Verspätung. Die 615 nach Wuppertal fährt allerdings nicht, da dort der Busverkehr komplett eingestellt wurde. Nach einem Unfall am Morgen fuhr die 658 zeitweise nur bis Güldenwerth.

(irz)