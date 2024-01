Schnee im Bergischen Land Glatte Straßen sorgen für Probleme

Bis etwa 10 Uhr gab es in Remscheid neun und in Solingen sieben witterungsbedingte Unfälle, es blieb bei Blechschäden. Rutschiger war und ist es in Wuppertal: hier krachte es 21 Mal, dabei wurde eine Person leicht verletzt. In allen drei Städten sind jedoch aktuell noch Unfälle offen.