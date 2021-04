Der Wintereinbruch im April hat am Mittwochmorgen für glatte Straßen in Remscheid und Solingen gesorgt. Die Polizei hat 15 Unfälle im Berufsverkehr aufgenommen.

Dabei blieb es mehrheitlich bei Blechschäden. In Remscheid wurde gegen 7.45 Uhr eine Person bei einem Unfall an der Königstraße leicht verletzt. Zwischen 6 und 9.20 Uhr wurden sechs weitere Unfälle bei der zuständigen Polizei Wuppertal registriert. In Solingen krachte es in diesem Zeitraum insgesamt acht Mal.