In der Nacht zu Sonntag (24. Januar 2021) hat es in weiten Teilen von NRW kräftig geschneit – auch in Remscheid. Wir sind losgezogen und haben einige Impressionen mitgebracht.

Über 15 cm Schnee fiel in der Nacht. Bernd Kottmann, Ifran Gül und Luigi Petrillo (v.l.) haben um 7 Uhr mit ihrem Winterdienst angefangen. Die drei Mitarbeiter der TBR mussten 36 Fußgänger-Übergänge von Schnee und Eis befreien.