Schlimmer Fund in Remscheid : Leiche auf brennender Bank entdeckt

Die Polizei hat den Fundort abgesperrt. Foto: Ralf Kollmann

Remscheid Schrecklicher Fund in der Nacht zu Dienstag in Remscheid am Alleecenter. Zunächst meldeten Anwohner einen kleinen Brand, die Einsatzkräfte entdeckten dann jedoch eine Person mit schwersten Brandverletzungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Opfer konnte nicht mehr geholfen werden. Laut Polizei gibt es noch keine Informationen zum Hintergrund und auch die Personalien des Opfers sind noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt, der Einsatzort ist abgesperrt.

Gegen 2 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag meldeten Anwohner einen Brand einer Bank an der Konrad-Adenauer-Straße nahe des Alleecenters. Bei den Löscharbeiten wurde dann das Opfer gefunden.

(irz)