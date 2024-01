Schimmel in Kita in Remscheid-Lennep Zaubergarten bleibt vorerst geschlossen

Der Eigentümer des Neubaus, so die Elterninitiative weiter, sei „unverzüglich gemeinsam mit der bauausführenden Firma in Kontakt getreten und habe begonnen, die Gründe der Feuchtigkeitsschäden festzustellen“. Dies werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor feststeht, wie eine Sanierung erfolgen und wann die Einrichtung ihren Betrieb wieder aufnehmen könne. Die ersten Ergebnisse einer Raumluftmessung würden in der kommenden Woche erwartet. Trotz aller Anstrengungen müsse davon ausgegangen werden, dass die Kinder in den nächsten Monaten ihre gewohnten Räumlichkeiten an der Hackenberger Straße nicht nutzen können.