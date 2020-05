Vorhaben der Remscheider Kleinkunstbühne gescheitert : Schatzkiste bleibt nun doch geschlossen

Remscheid Rolle rückwärts in der Schatzkiste: Am Dienstag meldete die Kleinkunstbühne ein innovatives Hygienekonzept, mit dem die Abstandsregelung überflüssig gemacht und der Spielbetrieb in Angriff genommen werden sollte.

Laut Betreiber Dr. Volker Schatz habe Dr. Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes, das Konzept für gut befunden und zugesagt, dass unter diesen Bedingungen ein Betrieb in der Schatzkiste möglich ist. „Allerdings drehten sich dann die Rädchen innerhalb unserer Stadtverwaltung und letztendlich haben die Juristen entschieden, dass dieses Hygienekonzept nicht den Auflagen entspricht und aus diesem Grunde nicht umgesetzt werden darf“, sagt Schatz. Die Schatzkiste muss also geschlossen bleiben. Schatz: „Wir bedauern sehr, dass wir mit der ersten Meldung falsche Hoffnungen bei unseren Gästen geweckt haben.“

