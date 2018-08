SC Ayyildiz scheitert in der ersten Pokalrunde

Remscheid Fußball-Niederrheinpokal: Ayyildiz unterliegt in der ersten Runde dem Oberligisten FSV Duisburg in Unterzahl mit 1:3.

Die Ziele, mit denen der SC Ayyildiz Remscheid als Aufsteiger ab dem kommenden Wochenende in die Bezirksliga-Saison geht, sind durchaus ambitioniert. „Ein Platz unter den ersten Zehn soll es sein“, verdeutlichte Hasan Sahin, der Vorsitzende des Clubs, am Rande des Niederrheinpokalspiels am Sonntagnachmittag gegen den FSV Duisburg Seine Mannschaft unterstrich die Worte des Chefs mit einer herausragenden Leistung gegen den Oberliga-Aufsteiger. Die Duisburger behielten in der Erstrundenpartie zwar mit 3:1 (0:0) die Oberhand, hatten dabei aber mächtig Mühe.