Denkmal auf dem Rathausplatz Löwen-Sanierung macht erst mal Pause

Damit der vor wenigen Tagen gestartete Weihnachtstreff auf dem Rathausplatz nicht beeinträchtigt wird, hat die Stadt entschieden, dass die Arbeiten am Denkmal unterbrochen werden und erst nach dem Ende des Marktes – dieser endet am 23. Dezember – wieder aufgenommen werden. Das Gerüst mitsamt Schutzvorhang, das bislang das ganze Denkmal umgab, wird so weit abgebaut, dass die Löwenfigur wieder sichtbar ist.