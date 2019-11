Historisches Zentrum in Remscheid : Sanierung des Hauses Cleff beginnt

Historisches Zentrum in Remscheid

Remscheid Innerhalb von zwei Jahren soll die Außenhaut des Gebäudes in Hasten denkmalgerecht erneuert werden.

Das Gerüst rund um das Haus Cleff wird, wenn alles nach Plan läuft, zwei Jahre in Hasten stehen bleiben. So lange dauern Sanierung und Restaurierung der Außenfassade des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. Kulturdezernent Sven Wiertz geht nach ersten Kostenschätzungen davon aus, dass die neue Gebäudehülle noch 2,2 Millionen Euro kosten wird. „Wir haben die Mittel im Haushalt“, sagte Wiertz am Freitag bei einer Besichtigung der Baustelle. Die Sanierung ist der erste Schritt zu einer Neugestaltung des Ensembles im Historischen Zentrum, zu dem auch das Deutsche Werkzeugmuseum mit der Halle Berger gehören.