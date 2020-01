Interview mit Sahin Sezer : Ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel

Remscheid Gestern ist Fußball-Landesligist FC Remscheid in die Vorbereitung zur zweiten Saisonhälfte gestartet.

Nach der Trennung von Trainer Marcel Heinemann Ende November dauerte es nur wenige Tage, bis der Vorstand des Fußball-Landesligisten FC Remscheid in Person von Sahin Sezer einen neuen Coach präsentierte. Sezer war zuletzt in Solingen aktiv, bei den Vereinen SG Vatanspor, bei FCR-Liga-Konkurrent VfB Solingen und zuletzt beim DV Solingen, ein Fusionsverein entstanden aus DITIB und Vatanspor. Gestern startete der 42-jährige A-Lizenz-Inhaber mit seiner neuen Mannschaft in die Vorbereitung zur zweiten Saisonhälfte. Bereits am kommenden Wochenende stehen die ersten Tests an. Samstag wird der FCR am Hallenturnier von Bayer Wuppertal teilnehmen, Sonntag gegen den Bezirksligisten VfB Hilden II spielen.