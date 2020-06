Ortstermine in Remscheid : Sagen Sie uns, wo es Probleme gibt

Mobile Redaktionen mit großen Teilnehmerzahlen sind derzeit nicht möglich. Doch die Morgenpost bietet Ortstermine mit Gesprächen unter freiem Himmel an. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Wegen der Corona-Krise fallen die großen Diskussionsforen der Bergischen Morgenpost derzeit aus. Doch die Redaktion bietet Alternativen zur Mobilen Redaktion an: Beteiligen Sie sich, laden Sie uns in Ihren Stadtteil ein und führen Sie Einzelgespräche. So werden alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Für September dieses Jahres ist die Kommunalwahl geplant, und sie dürfte spannend sein, da sich OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) mit Alexa Bell (CDU) einer wenig bekannten Gegenkandidatin gegenüber sieht. Zugleich sind mit der Gestaltung der Allee, dem Erschließen von Gewerbegebieten und der Versorgung mit Kita-Plätzen viele Themen umstritten.

Gerne haben wir zu diesen Themen Mobile Redaktionen organisiert, Treffpunkte unter freiem Himmel, zu denen Ansprechpartner aus Politik und Verwaltung genauso eingeladen waren wie interessierte Bürger, um miteinander zu diskutieren. Diese müssen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Dennoch wollen wir mit den Morgenpost-Lesern im Gespräch bleiben – auch zu Themen jenseits des Wahlkampfes.

Haben Sie ein Anliegen?

Ist Ihnen ein Mangel aufgefallen? Haben Sie Kritik oder möchten Sie in Remscheid etwas anregen? Dann können Sie das über die telefonische Hotline unseres Bürgermonitors tun unter 0 21 91 / 999-313 oder per E-Mail an remscheid@bergische-morgenpost.de unter dem Stichwort „Bürgermonitor“.

Laden Sie uns vor Ihre Haustüre ein

Darüber hinaus können sich Morgenpost-Leser unter diesen Kontaktdaten auch zum „Mobile Redaktion – Ortstermin“ melden. Gibt es in Ihrer Umgebung etwas, an dem Sie sich stören? Gibt es direkt vor Ihrer Haustüre ein Problem, das Sie uns zeigen wollen? Oder gibt es auch etwas Schönes, das auch andere in dieser Stadt dringend mal sehen sollten? Dann melden Sie sich bei uns – wir kommen mit einem Fotografen vorbei und nehmen uns der Sache an. Bei Bedarf vermitteln wir den Kontakt zu den zuständigen Stellen in der Verwaltung oder zur Politik, und kommen zum Vor-Ort-Termin in Begleitung eines kompetenten Gesprächspartners.

Die Teilnahme

Alle Aktionen sind unverbindlich und kostenlos. Alle Termine finden ausschließlich unter freiem Himmel statt. Die Abstands- und Hygieneregeln sind dabei einzuhalten. Bitte an eine Mund- und Nasen-Maske denken.

(red)