Rolf Meibom – der fleißige Gärtner am Allee-Brunnen

Remscheid Der 72-jährige Rolf Meibom, der in seiner Freizeit als Gärtner aktiv ist, kümmert sich Tag für Tag um das Blumenbeet auf dem Allee-Brunnen.

Vor einigen Wochen kam eine Aufgabe hinzu: Meibom, der in seiner Freizeit als Gärtner aktiv ist, kümmert sich um das Blumenbeet, das auf dem Brunnen am Allee-Center entstanden ist. „Momentan bin ich hier täglich unterwegs“, erklärt der 72-Jährige. Der Grund: Wegen der sommerlichen Hitze drohen die Pflanzen zu verkümmern. Meibom verhindert dies, indem er Abend für Abend die Blumen bewässert. „Dazu verlege ich einen Schlauch von der Tiefgarage unter der Sparkasse aus“, berichtet der 72-Jährige, der sich um das Blumenbeet verdient macht.

Rund 65.000 Euro sind fällig. So kam die Immobilien- und Standortgemeinschaft auf die Idee, den Brunnen in ein Blumenbeet zu verwandeln. „Das aber kann nur eine Zwischenlösung sein“, hob immer wieder ISG-Geschäftsführer Ralf Wieber hervor. Zwei Stunden ist sein Mitarbeiter Rolf Meibom tagein, tagaus im Einsatz, um sich um die „Zwischenlösung“ zu kümmern. Wenn die Sonne tiefer steht, krempelt er die Ärmel hoch: „Die Tagesschau nehme ich mittlerweile auf und gucke sie dann später, wenn ich nach Hause komme“, erklärt der Ansprechpartner der ISG, der sich um den Zustand der Alleestraße sorgt. Selbst im Blumenbeet landet immer wieder Müll – von der Zigarettenkippe bis zur Plastikflasche. All das beseitigt er mit einer Zange. „Hier fehlt in unmittelbarer Nähe ein Mülleimer“, sagt Meibom. Aber auch das sei zwar eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung für das Fehlverhalten.