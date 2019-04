Remscheid : Großes Geschenk für Röntgen-Museum

Innenstadt Das Deutsche Röntgen-Museum erhält 130 bedeutende Medaillen aus der Sammlung von Dr. Erich Schöner, der sie über 40 Jahre zusammengetragen hat. Im nächsten Jahr gibt es eine Sonderausstellung.

Sein halbes Leben verbrachte Erich Schöner damit, die besonderen Münzen und Medaillen zusammenzutragen: Es sind kunstvolle Objekte, geprägtes Geld, Gedenkmünzen und besondere Auszeichnungen, die Röntgen, seine Entdeckung oder aber auch der Geschichte der Radiologie gewidmet sind oder jenen verliehen wurden, die sich im besonderen Maße um diesen Bereich der Wissenschaft und Medizin verdient gemacht haben. Auch eine in Lennep verliehene Röntgen-Plakette ist dabei. In über 40 Jahren hat der heute 81-Jährige 130 Objekte aus 26 Ländern gesammelt. „Sehr hartnäckig“, wie seine Frau Christa Schöner berichtete. Das älteste Objekt stammt von 1897. Nun trennt sich der pensionierte Radiologe, ehemaliger Chefarzt der Radiologie am oberfränkischen Krankenhaus in Lichtenfels, von seiner geliebten Sammlung, um sie dem Deutschen Röntgen-Museum zu vermachen.