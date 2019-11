Turnier in Lüttringhausen : Schach: Rögy überrascht bei Schach-Schulmeisterschaft

Remscheid Holger Freiknecht hat schon etliche Schul-Schachturniere organisiert. „So spannend wie in diesem Schuljahr ist es aber noch nie zugegangen“, sagt der Remscheider, der es immer wieder schafft, Dutzende Gymnasiasten beim Landessportfest der Schulen an die Bretter zu bringen.

Dieses Mal saßen sich in der Mensa des Leibniz-Gymnasiums in Lüttringhausen insgesamt 32 Jungen und Mädchen aus drei verschiedenen Wettkampfklassen in den üblichen Vierer-Teams gegenüber. Der Anreiz war wie immer groß: Das beste Team jeder Wettkampfklasse hat als Stadtmeister das Ticket für die NRW-Meisterschaft am 6. März 2020 in Düsseldorf sicher.