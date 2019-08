Ritterstraße in Remscheid : Brand in Absauganlage – Bahnstrecke gesperrt

Lüttringhausen Ein Feuer in der Absauganlage eines Industriebetriebs an der Ritterstraße in Remscheid hat am Dienstagmorgen auch Auswirkungen auf den Zugverkehr gehabt. Verletzt wurde niemand.

Die Remscheider Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 6 Uhr zur Ritterstraße gerufen. Mitarbeiter des Industriebetriebs hatten den Brand bemerkt. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Lüttringhausen, Lennep, Nord, und die Sondereinsatzgruppe Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Remscheid rückten aus. Die Arbeiter hatten sich bereits in Sicherheit gebracht, allerdings war das Untergeschoss komplett verraucht und Flammen schlugen aus der Fassade.

Der Brand im Keller wurde schnell gefunden und gelöscht. Vorsorglich wurden die angrenzenden Wohngebäude geräumt, konnten aber anschließend wieder freigegeben werden. Die verrauchten Bereiche wurden belüftet und ebenfalls wieder freigegeben.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die in unmittelbarer Nähe liegenden Bahngleise während der Arbeiten gesperrt werden. Die S7 war kurzzeitig betroffen.

(red)