Remscheider wegen schwerer Körperverletzung angeklagt : Reuiger Angeklagter zieht Berufung zurück

Remscheid/Wuppertal War Panik aus Angst vor einem Jobverlust der Auslöser im Fall einer schweren Körperverletzung, der im Dezember des letzten Jahres in einer Remscheider Firma unter Kollegen für Aufregung sorgte?

So jedenfalls hatte es der Anwalt des Angeklagten bereits in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Remscheid im März dieses Jahres vorgetragen. Jetzt wurde der Fall erneut in Wuppertal verhandelt – und die Berufung gegen ein vermeintlich mildes Urteil wegen schwerer Körperverletzung zurückgezogen.

So sei der Betrieb, in dem für einen großen Konzern Flugzeugteile produziert werden, durch eine rigorose Personalpolitik bekannt – was unter den Arbeitern zu einem unguten Konkurrenzdenken geführt habe. Kollegialität und Solidarität seien auf der Strecke geblieben. Als der heute 41-jährige Angeklagte, ein in Remscheid lebender Türke, zu Schichtbeginn ‚seine’ Maschine durch einen jüngeren Kollegen besetzt gefunden habe, habe er ihn erst per grober Aufforderung vertreiben wollen. Als dieser sich weigerte, sei der Angeklagten in Panik geraten. Er dachte, er habe plötzlich und ohne Vorankündigung seinen Arbeitsplatz verloren und sei von jetzt auf gleich ersetzt worden. Das wiederum habe sich in einer Schlägerei entladen, in der das Opfer unter anderem mit massiven Arbeitsschuhen ins Gesicht getreten worden sei.