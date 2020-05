Haupt- und Finanzausschuss ist für finanzielle Hilfe : Unter Vorbehalt: Rettungsschirm für die Remscheider Gastronomie kommt

Remscheid Auf eine finanzielle Hilfe für die Gastronomie hat sich der Haupt- und Finanzausschuss verständigt. Die Betreiber sollen während der durch Corona bedingten Einschränkungen keine Sondernutzungsgebühren, etwa für das Aufstellen von Tisch im Außenbereich, bezahlen. Bereits gezahlte Gebühren sollen zurückerstattet werden.

Das alles steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Bezirksregierung in Düsseldorf der hochverschuldeten Stadt diese Hilfe erlaubt. Noch gebe es dazu keine klaren Signale aus Düsseldorf, sagte Stadtkämmerei Sven Wiertz (SPD). Nachdem der Wunsch für Hilfen für die von der Krise stark gebeutelten Gastronomie bereits in mehreren Bezirksvertretungen diskutiert worden war, habe sich die Stadtspitze mit dem Thema befasst, sagte Wiertz. Denkbar sei, dass der Verzicht auf Einnahmen zu den Krisenkosten addiert werden kann, deren isolierte Behandlung im städtischen Haushalt das Land gerade prüft. Wie Ordnungs-Dezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) berichtete, geht es um eine Summe von insgesamt 40.000 Euro, die die Stadt aus den unterschiedlichen Gebühren in diesem Bereich einnimmt.