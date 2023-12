„Concordia“ in Remscheid Feine Speisen im Gesellschaftshaus

Es sind Ursprünge, die einmal mehr im zumindest Halb-Dunkeln der Geschichte verborgen liegen. Die Remscheider Gesellschaft Concordia, deren Ziel und Zweck „die Förderung der gesellschaftlichen Unterhaltung“ war, wie es in einem Dokument im Remscheider Stadtarchiv relativ nebulös steht, wurde am 2. Oktober 1874 zu einer juristischen Person ernannt – „aufgrund Allerhöchster Kabinetts-Ordre“. Wann genau die Gesellschaft indes von wem gegründet wurde, ist nicht bekannt. Was bekannt ist, ist, dass die Mitglieder der Gesellschaft Concordia sich „aus den besten Remscheider Kreisen“ rekrutierten. So verwundert es auch nicht, dass der Vorsitzende der Gesellschaft, der im Frühjahr 1892 die Schankerlaubnis beantragte, einer aus der Hasenclever-Familie war, namentlich David Hasenclever. Allerdings – wenn man heute von der Villa Concordia spricht, dann ist nicht das Haus gemeint, für das David Hasenclever besagte Schankerlaubnis beantragte.