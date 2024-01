Gutachten für das Bergische Städtedreieck Studie erkennt „eklatant schwachen Sozialindex“ in der Region

Die Zusammenfassung der Ergebnisse, die Vogelskamp liefert, weist auf zahlreiche Problemfelder hin. So liegt die Arbeitslosigkeit in allen Kommunen im Städtedreieck über dem Landesschnitt von 7,3 Prozent. Noch höher sei die Abweichung bei der Unterbeschäftigungsquote. Besonders schlecht seien die Zahlen in Wuppertal, doch sei die Situation „für die gesamte Gebietskulisse als alarmierend zu werten“. Remscheid steht hier noch am besten da.