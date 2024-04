Erhebung des Landesstatistikamts Remscheid auf dem vorletzten Platz bei Baugenehmigungen

Warum aber ausgerechnet Remscheid in der Auswertung so weit hinten liegt, obwohl die konjunkturelle Entwicklung deutschlandweit gilt, erklärt Schubert so: „Als Investor schaut man natürlich ganz genau, wo man die Investitionskosten im Nachhinein durch die Mieten auch refinanzieren kann. In Remscheid kann man für die gleiche Wohnung nicht die gleiche Miete wie in Düsseldorf verlangen.“ Er schlussfolgert: „Dann bauen Viele, meines Erachtens nach, eher gar nicht, als dass die Wohnung am Ende leer steht und man zusätzlich noch die laufenden Kosten tragen muss.“