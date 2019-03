Freizeit-Tipps für Remscheid : Vom Mittelalter bis zum Oldtimer

Im Lenneper Bachtal gibt es Musik und Stockbrot zum Osterfeuer. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

REMSCHEID Remscheid hat viel zu bieten, darum stellen wir in einer neuen Serie eine Auswahl an Veranstaltungen in 2019 vor. Den Anfang macht Lennep.

Kultur, Sport und Events für die ganze Familie: In Remscheid ist auch in 2019 wieder viel los. Vereine und Institutionen organisieren mit Hingabe beliebte Traditionsveranstaltungen oder stellen neue auf die Beine. In einer BM-Serie werden die wichtigsten Veranstaltungen in Lennep, Lüttringhausen und der Innenstadt mit Terminen im Überblick gezeigt. Los geht’s mit Lennep, das nicht nur durch die Veranstaltungsreihe „Lenneper Sommer“ viel zu bieten hat.

Osterfeuer Das beliebte Osterfeuer darf natürlich im Terminkalender nicht fehlen. Der Verkehrs- und Förderverein lädt nach dem erfolgreichen Umzug erneut zum Osterfeuer ins Lenneper Bachtal ein. Die Band „Reunion“ sorgt für die Musik, während die Kinder am Lagerfeuer Stockbrot grillen.

Wann? Sa. 20. April ab 18 Uhr.

Osterlauf Seit zehn Jahren wird das Sportzentrum Hackenberg an Ostern zum Hotspot für Laufbegeisterte. Beim Osterlauf von TV „Frisch Auf“ Lennep und den Röntgenlüöpern laufen jedes Jahr fast 400 Teilnehmer mit. In diesem Jahr feiert das Sportevent Jubiläum, deshalb gibt es neue Strecken sowie ein Jubiläumslauf von 21 km.

Wann? Mo. 22. April ab 11.30 Uhr.

Röntgen-Classic Alte Autos und die historische Lenneper Altstadt passen einfach perfekt zusammen. Bei der 19. Röntgen-Classic präsentieren Liebhaber ihre Oldtimer und lassen die Herzen der Fans höherschlagen. Freitags ab 18 Uhr lädt „Lennep Offensiv“ Besitzer und Oldtimerfreunde auf den Alten Markt zur Einstimmung auf die Ausfahrt am Samstag ein. Bei Musik und Leckereien kann dann über die wunderschönen Wagen gefachsimpelt werden. Die Oldtimer haben freie Fahrt zur Altstadt.

Wann? Fr. 10. und Sa. 11. Mai.

Mittelaltermarkt Für ein Wochenende reisen die Besucher im Hardtpark beim Mittelaltermarkt zurück in die Zeit von Gauklern, Puppenspielern und Schaukampf. Authentisch empfangen die Beschicker in Lennep die Besucher, die ebenfalls gerne im Gewand teilnehmen können. Der Verkehrs- und Förderverein organisiert das Event in diesem Jahr bereits zum 15. Mal.

Wann? Sa. 15. und So. 16. Juni ab 11 Uhr.

Oktoberfest Wer nicht mit Lederhose und Dirndl zum Original nach München reisen kann, feiert gerne in Lenneps Oktoberfestzelt die große Gaudi. Zum 16. Mal lädt der Verkehrs- und Förderverein zum bayerischen Brauchtum ein. Vom Fassanstich am Freitag über Wiesnbier und Brezeln fehlt es an nichts.

Wann? Vom 4. bis 6. Oktober, Freitag und Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr.

Röntgenlauf Eine besondere sportliche Herausforderung bietet in diesem Jahr zum 19. Mal der Röntgenlauf. Jedes Jahr stellen sich Läufer dem Halbmarathon, Marathon oder sogar Ultra-Marathon, deren Strecken entlang des Röntgenweges führen. Am Vorabend des Laufes findet im Sportzentrum Hackenberg die Pasta-Party statt.

Wann? So. 27. Oktober ab 8.30 Uhr.

Weihnachtstreff Dieser Termin von „Lennep Offensiv“ ist im Winter Pflicht. Zum Lenneper Weihnachtstreff am dritten Adventswochenende kommen die Besucher immer gerne, um der stressigen Vorweihnachtszeit zu entfliehen und in Geselligkeit sowie bei einem unterhaltsamen Bühnenprogramm in Weihnachtsstimmung zu kommen.