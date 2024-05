Klimagipfel startet in Remscheid Das Remscheid der Zukunft entsteht aus Pappe und Knetmasse

In seinem Studio an der Hindenburgstraße hat das Team von ClayClaim aus Pappe und Knetmasse ein Remscheid der Zukunft gebaut, in dem neue Technologien bereits Einzug gehalten haben. „Wir haben eine ganze Reihe von Referenzen verwurstet“, sagt Simon Haase, der das Start-Up vor acht Jahren gründete. Sein kleines Team hat sich dabei am Motto, das FCA-Gründer Peter Schniering beim Cleantec-Festival 2023 ausgab, orientiert: „Jeder macht das, was er kann“. Haase: „Wir haben zwar kein Wissen im Bereich Greentec, aber wir können Menschen mit Pappe und Knetmasse inspirieren.“ So wurden verschiedene Denkanstöße, wie die Zukunft aussehen könnte, in ein dreidimensionales Stadtbild integriert. „Wir zeigen etwa verschiedene Möglichkeiten, wie Dinge bewegt werden können.“ Es gibt eine Talsperre, die Wasserkraft nutzt, neue Speichertechnologie wird für die gewonnene Energie eingesetzt. Höhenwind wird in der Seestadt auf dem Berge dabei ebenso nutzbar gemacht wie Geothermie. „Die Geschichte erzählt, wie die verschiedenen Technologien des Festivals miteinander verknüpft werden“, erklärt Haase das Konzept.