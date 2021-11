NRW-Innenminister Reul bei Gedenken an die Pogromnacht : Remscheids OB will einen Extremismus-Beauftragten

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, NRW-Innenminister Herbert Reul, Andrea Blesius, Vorstandsmitglied der Gedenkstätte und Initiatorin des Gedenkbuches, und Artour Gourari von der jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal (von links) bei der feierlichen Eröffnung des Gedenkbuches für die Opfer des Nationalsozialismus in Remscheid. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Mit einer bewegenden Feier erinnerte Remscheid in der Gedenkstätte Pferdestall an die Opfer der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Unter den Gästen war auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie Aprin

Vier Jahre ist es her, dass Schülerinnen und Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA) erstmals im ehemaligen Pferdestall des Polizeipräsidiums am Quimperplatz mit einer Ausstellung den Opfern der Nationalsozialisten in Remscheid gedachten. Damals war die Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall noch in der Planung. Inzwischen ist sie Teil des kollektiven Gedächtnisses der Stadt geworden – vor allem zu spüren am Jahrestag der Pogromnacht von 1938.

An die Verbrechen in jener Nacht, in der SA-Horden auch in Remscheid jüdische Geschäfte zerstörten und jüdische Bürger inhaftierten, wollte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz schon im Vorjahr zusammen mit Hans Heinz Schumacher, dem früheren EMA-Schulleiter und heutigen Vorsitzenden des Vereins Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, in einer Präsenzveranstaltung erinnern. Doch Corona verhinderte das. Am Dienstag waren nun viele Gäste, unter ihnen auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler von EMA, Albert-Einstein-Gesamtschule und Hauptschule Hackenberg, der Einladung von Stadt und Verein gefolgt.

Info Ort des Gedenkens an den Nazi-Terror Erinnerungsstätte Die Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, die sich nach Vereinsangaben rasant entwickelt, ist die wichtigste Erinnerungsstätte für die Opfer von Nazi-Terror in Remscheid. In dem früheren „Pferdestall“ des Polizeipräsidiums am Quimperplatz sperrten die Nazis Remscheiderinnen und Remscheider ein, ehe sie in Konzentrationslager deportiert wurden.

Einfühlsam moderiert wurde die Veranstaltung, auf der sich eindringliche Reden, insbesondere von der EMA-Schülerin Arzum Arflan, und melancholische jiddische Musikbeiträge des Sängers und Gitarristen Max Erben abwechselten, von Muizzah Ahmed und Marie Frielingsdorf, zwei Schülerinnen der EMA-Geschichts-AG. So geriet nicht in Vergessenheit, wer die Initialzündung für die Erinnerungsstätte ausgelöst hatte. Diesen wichtigen Aspekt griff auch Ehrengast Herbert Reul auf: „Diese Gedenkstätte geht auf eine Schüler-Initiative zurück. Das ist der Hammer.“ Noch deutlicher hätte der NRW-Innenminister, der zugleich oberster Chef der Remscheider Polizei ist, das Schüler-Engagement von damals, das bis heute anhält, kaum würdigen können.

Mit Blick auf Taten, wie den rechtsextremistisch motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019, oder den Anschlag auf eine Synagoge in Halle im Oktober 2019 mit dem Ziel eines Massenmordes an Juden mahnte Reul jedoch auch: „Blickt zurück und wehret den Anfängen.“

Diesen Anfängen gelte es gleichermaßen in den Reihen der Polizei zu wehren, so der Tenor der Rede von Markus Röhrl, der als Polizeipräsident in Wuppertal auch Chef der Polizei von Remscheid und Solingen ist. Röhrl verwies in seinem Redebeitrag zudem auf das Rheinisch-Bergische Zentrum für Polizeigeschichte, das Ende 2019 eröffnet wurde. Auch dort werde an die Opfer von Verbrechen der NS-Diktatur erinnert, begangen von willfährigen Helfern in den Reihen der Polizei.

Mahnende Worte fielen ebenfalls in der Rede von Artour Gourari, einem Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde, der betonte, dass „antisemitische Straftaten nicht abnehmen“, sondern aktuell wieder zunehmen. Gourari schlug damit eine Brücke zur Rede von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, den es bis heute sprachlos macht, wie es zu den Greueltaten an jüdischen Bürgern in der Pogromnacht kommen konnte. Mast-Weisz sprach in seiner Rede auch eine laufende Debatte in Remscheid an: Hier werde gerade diskutiert werde, „ob wir einen Extremismus-Beauftragten brauchen“. Der OB befürwortete dies klar und richtete mit Blick auf die Bedeutung von Gedenk-Orten überdies einen eindringlichen Appell an Innenminister Reul: Er möge helfen, dem Standort „Pferdestall“ eine gute Perspektive zu geben.