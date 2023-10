Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Remscheid Feierstunde mit deutlichen Worten

Mast-Weisz fand in seiner kurzen Ansprache deutliche Worte. „Es sind starke Worte in unserer Nationalhymne – Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber wie ist es heute darum bestellt?“ Wenn man in die sogenannten Sozialen Medien sehe und vor allem die Kommentare „von Extremisten und der AfD“ sehe, könne man durchaus ein anderes Bild bekommen. Dabei gehe es nicht darum, die großen Herausforderungen dieser Zeit klein zu reden – Inflation, der Ukraine-Krieg, die Flüchtlingskrise, Armut, Bildung und der massive Verlust von Vertrauen in alle politischen Ämter seien vorhanden und beängstigend. „Wenn es keinen Respekt mehr vor Politikern und den Menschen gibt, die unser Land steuern, dann müssen wir aufpassen. Denn das ist die Zeit für Populisten“, sagte Mast-Weisz. Und ergänzte: „Ich bin entsetzt darüber, wie viele Menschen dem auf den Leim gehen.“