Kundgebung in Remscheid OB koordiniert Demo für die Demokratie

Nach einem Bericht über ein Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam, an dem auch Mitglieder der AfD teilgenommen haben sollen und bei dem Pläne zur Remigration von Migranten diskutiert wurden, kommt es in vielen Städten zu Protesten. Am kommenden Samstag soll nun auch in Remscheid eine Demonstration stattfinden, berichtete Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Freitag. Es soll aber keine Demo gegen Rechts werden – sondern für die Demokratie.