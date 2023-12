Stadtentwicklung in Remscheid OB Mast-Weisz drückt beim Kolleg die Pausentaste

Nach massiver Kritik von Teilen des Rates an der Informationspolitik der Stadt zur Zukunft des leer stehenden Gebäude-Komplexes des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung an der Stuttgarter Straße hat Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Donnerstagabend in der letzten Ratssitzung des Jahres Versäumnisse eingeräumt und sich bei der Politik entschuldigt. „ Es tut mir leid, dass sich viele nicht richtig mitgenommen fühlen“, sagte der OB. Die Verwaltung habe in der „Kommunikation nicht den richtigen Ton gefunden“.