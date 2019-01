Kottenbutteressen in Lüttringhausen: Mast-Weisz: Blume bleibt Reservefläche

Lüttringhausen Klare Ansage des Oberbürgermeisters zum Gewerbegebiet beim Kottenbutteressen des Heimatbundes in Lüttringhausen.

Erneut wurde über den Heimatbund-Vorschlag, ein Brunnen für das Badepärchen hinter dem Rathaus, gesprochen. Die Entscheidung über die vier möglichen Varianten liege bei der Bezirksvertretung, hob Mast-Weisz hervor. Eine Realisierung eines Brunnens gebe es aber nur unter der Bedingung, dass der Heimatbund für Finanzierung, Unterhaltung und Instandhaltung aufkomme. Der Zuspruch für einen Brunnen sei nach der Vorlage mit einer Kostenberechnung in der BV geringer geworden, merkte Stuhlmüller an. Es gebe Zweifel dran, dass der Verein wirklich für die Kosten aufkommen kann. Die Stadt rechnet mit rund 89.000 Euro für den Brunnen. Der Heimatbund lässt aktuell die Kosten berechnen.

Heimatbund-Mitglied Stephan Jasper brachte einen möglichen neuen Standort der Stadtteilbibliothek ins Spiel, da an der Gertenbachstraße Besuchertoiletten und Barrierefreiheit fehlen. Gemeinsam mit dem Verein „Wohnraum 55+“, der ein Mehrgenerationenwohnen in Lüttringhausen realisieren will, wird ein Neubau auf dem ehemaligen Gelände der Grundschule Eisernstein favorisiert. Mast-Weisz sprach sich für das Mehrgenerationenwohnen aus. Ob es zur Umsetzung komme, hänge von den Plänen möglicher Investoren ab. Er stellte aber infrage, ob das in Verbindung mit der Bibliothek geschehen müsse.