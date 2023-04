Unfall im Kreis Viersen Remscheiderin von Linienbus angefahren

Grefrath/Remscheid · In Grefrath im Kreis Viersen ist am Freitagnachmittag eine 76-jährige Remscheiderin von einem Linienbus angefahren worden, meldet die Polizei. Sie musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

23.04.2023, 10:08 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Foto: dpa-tmn/Friso Gentsch