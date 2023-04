Am Landgericht Wuppertal Remscheiderin wegen Drogenhandels angeklagt

Im Dezember 2019 kam es zur polizeilichen Durchsuchung der Wohnung eines Bekannten, in der auch die Remscheiderin mit Heroin aufgegriffen wurde. Sieben Gramm in den Hosentaschen und eine Feinwaage in der Bauchtasche: Die Beamten begleiteten die Frau aus der Wohnung des Freundes in deren eigene Wohnung. Auch dort war man fündig geworden: 35 Gramm in einer Geldkassette und ein Paracetamol-Koffein-Gemisch in einer roten Dose, beides verstaut im Wohnzimmerschrank. Dazu noch zwei Feinwaagen und Druckverschlusstüten, um den Stoff zu verpacken.