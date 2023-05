Landgericht sieht Drogenhandel als erwiesen an Remscheiderin muss für 34 Monate in Haft

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklageschrift vier Tatbestände aufgelistet: Mehrere Ankäufe an einem Bahnübergang an der Weststraße von einem bislang unbekannten Händler. Am 24. April 2019 soll sich die Angeklagte dort gegen 20 Uhr mit dem Mann getroffen haben, um fünf Gramm Heroin zu kaufen. In den darauffolgenden Tagen soll sie mehrere „Bubbles“ an Abnehmer verkauft haben. Das gleiche Prozedere wenige Wochen später: Diesmal waren es zehn Gramm für 280 Euro. Ihre „Kunden“ soll die 33-jährige per WhatsApp kontaktiert haben.